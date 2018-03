Il Valencia ha intenzione di riscattare Geoffrey Kondogbia, centrocampista di proprietà dell'Inter rinato in Liga. Come riporta fcinternews, il fratello agente del francese ha già incontrato la dirigenza nerazzurra e si va verso l'addio. L'ex Monaco, però, può non restare al Valencia: il club spagnolo è pronto a riscattarlo e cederlo poi all'Arsenal, molto interessato.