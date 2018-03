L’Inter ha un chiaro obiettivo per il futuro ed è quello di rinforzare il centrocampo. Molti i nomi usciti finora, da Barella a Torreira, passando anche per Barak, tutti nomi molto apprezzati, ma le attenzioni del club nerazzurro in questo momento si concentrano anche all’estero e più precisamente in Francia, dove c’è un calciatore che inizia a raccogliere gli interessi dei club più prestigiosi.



FOLLIE PER CYPRIEN - Parliamo di Wylan Cyprien, centrocampista centrale classe 1995 di proprietà del Nizza, club da cui proviene il brasiliano Dalbert. Tra le parti ci sono ottimi rapporti e già in diverse circostanze emissari nerazzurri hanno seguito con molta attenzione le prestazioni del calciatore naturalizzato francese (autore del gol della vittoria proprio oggi nell'anticipo di campionato contro il Lille), consegnando in sede rapporti più che positivi circa il suo conto. Si tratta di un calciatore completo, dotato di ottima tecnica, buon tiro e visione di gioco. Il profilo giusto per i nerazzurri che soprattutto a centrocampo sono privi di ritmo e qualità. L’Inter segue Cyprien e studia le mosse, ben consapevole del fatto che sul calciatore ci sono anche gli occhi di altri club, ma ad oggi è proprio il francese il profilo che fa maggiormente gola dalle parti di Appiano Gentile, quello per cui l'Inter sarebbe disposta a fare una follia.