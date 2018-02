Joao Cancelo ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della sfida di campionato contro il Crotone: "Una squadra come l'Inter non può attraversare questa situazione, con tanto tempo senza vincere una partita. Ma stasera possiamo vincere per riprendere la Lazio che poi giocherà domani. 4-3-3? Non penso sia questione di numeri. I successi che ci mancano non dipendono dal 4-3-3 o dal 4-2-3-1". ​Il portoghese ha presentato la sfida contro la formazione di Zenga a Sky Sport: "Credo che oggi interessi solo la vittoria. Dobbiamo rimanere uniti e cercare i tre punti. Il calo non credo sia una questione psicologica o fisica. Semplicemente il calcio è così: a volte giochi male e vinci, altre giochi bene e pareggi. Siamo una squadra con qualità e dobbiamo migliorare le prestazioni da qui alla fine". Infine Joao Cancelo ha chiarito la questione ruolo: "Preferisco giocare a destra, giocare a sinistra può condizionare la mia prestazione ma cerco di dare il massimo in ogni zona del campo".