L'Inter dovrà fare a meno sia di Joao Mario che di Marcelo Brozovic nel corso della prossima sfida di campionato che sabato vedrà l'Inter affrontare il Napoli, a confermarlo è stato Luciano Spalletti che nella conferenza stampa post gara ha certificato le due assenze: "Joao Mario è difficile recuperi per Napoli, domani potrebbe subire un intervento. Ora è imbottito di antibiotici, ma chiedete al dottore. Brozovic non può recuperare, non si allenerà questa settimana e forse non ci sarà neanche per la partita successiva".