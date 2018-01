Joao Mario, nuovo trequartista del West Ham, prelevato dall'Inter in prestito fino al termine della stagione, ha giocato gli interi 90 minuti nella sfida con il Crystal Palace, terminata 1-1, ed è stato votato man of the match. I tifosi degli Hammers sono impazziti per lui: "Speriamo tu possa restare a lungo, che grande acquisto!".