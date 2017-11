L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Joao Mario e spiega come il portoghese dovrà sfruttare la convocazione in nazionale anche per convincere Luciano Spalletti, che nelle ultime partite lo ha tenuto un po' ai margini.



“Joao dovrà utilizzare al massimo questa occasione per mostrare anche da lontano a Spalletti di essere concentrato a «metterlo in difficoltà» nelle scelte future. La ripresa del campionato contro l’Atalanta deve essere per il numero 10 un punto di riferimento. Le due amichevoli con il Portogallo possono offrirgli la possibilità di rilancio. Futuro da decidere Perché altrimenti le voci su un suo trasferimento possono iniziare a prendere vigore. Costato 45 milioni nell’estate del 2016 dallo Sporting Lisbona, resta un giocatore «difficile» da vendere in chiave economica. Se fosse a gennaio servirebbero 31 milioni circa per non andare in minusvalenza, 27 a luglio. Ma quel che conta è che l’Inter non intende privarsi così superficialmente di un giocatore che ha vinto il Campionato europeo non più tardi di un anno e mezzo fa”.