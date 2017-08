L’Inter ha rincorso a lungo il sogno di portare a Milano un top player, poi Ausilio e Sabatini hanno dovuto fare i conti con lo stop imposto dal governo cinese. L’idea era quella di regalare a Spalletti un giocatore alla Nainggolan, divenuto universale proprio sotto la gestione del tecnico toscano, bravo a trasformarlo in trequartista atipico in quel 4-2-3-1 che ha portato la Roma a chiudere la stagione al secondo posto.



DI NECESSITA' VIRTU' - A tal proposito le richieste del tecnico di Certaldo erano state molto chiare: il primo tassello da sistemare era proprio quello relativo al trequartista. Tanto che lo aveva confermato lo stesso Sabatini nella conferenza stampa di Riscone di Brunico: «Cerchiamo uomini che possano sollevare Icardi dalla responsabilità di essere l’unico a fare così tanti gol», aveva affermato il responsabile dell’area tecnica di Suning. Alla fine niente di tutto ciò è stato possibile e Luciano Spalletti dovrà essere bravo a fare di necessità virtù con il materiale a propria disposizione. Nelle prime due partite, dietro l’unica punta, si sono alternati (partendo da titolari) Brozovic e Borja Valero, ma chi ha stupito maggiormente è stato Joao Mario, entrambe le volte entrato a gara in corso. Preziosi gli “strappi” del portoghese, bravo ad entrare subito in partita e a sfruttare la stanchezza degli avversari.



IL TOP PLAYER IN CASA - Adesso Luciano Spalletti potrebbe concedergli una chance dall’inizio, anche se il portoghese non non soddisfa ancora totalmente le richieste del tecnico toscano. Sebbene ne comprenda le grandi potenzialità dal punto di vista tecnico, il tecnico toscano ritiene che il ritmo del portoghese nei 90’ di gioco non sia ancora compatibile al suo stile di gioco. Ancora tante le pause che Joao Mario ama concedersi all’interno del match e proprio su questo tasto sta battendo l’ex tecnico giallorosso, che dal suo calciatore pretende maggiore continuità. Il lavoro specifico si concentrerà anche sulle capacità realizzative dell’ex Sporting Lisbona, ancora acerbo sotto porta. Spalletti vuole trasformarlo nell’uomo da 10-15 gol a stagione, obiettivo concreto viste le qualità tecniche del portoghese. Il tempo e la predisposizione al lavoro diranno se tutto ciò sarà possibile, ma potrebbe essere proprio Joao Mario quel top player che l’Inter cercava sul mercato.