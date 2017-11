L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Joao Mario e spiega come in questo momento non sia semplice, per l'Inter, pensare di cederlo.



“Arabia Saudita e Stati Uniti diranno come sta Joao Mario. Una risposta anche solo approssimativa darebbe un contorno alla «sparizione» nerazzurra del campione d’Europa. Il quale, dall’estate 2016 a oggi, appare entrato in un tunnel a chiocciola con destinazione ignota. Lo dicono i minuti giocati dal 19 settembre in poi con la maglia dell’Inter. Era il giorno della gara di Bologna, terminata 1-1, era il giorno della sua ultima volta da titolare con Luciano Spalletti. Dopo, quattro subentri, due panchine e lo stop per la tonsillite. Spiccioli per un giocatore costato 45 milioni un anno e mezzo fa. Spiccioli anche per tenere alto il livello dei possibili acquirenti. Perché con una cifra iniziale così esosa, ora venderlo senza perderci diventa operazione complicata. Bilancio alla mano, decimali esclusi, cederlo a gennaio senza perderci richiede un’offerta sui 31 milioni di euro, se invece si allungasse all’estate prossima 27 milioni”.