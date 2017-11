Il centrocampista dell'Inter, Matias Vecino, ha parlato ai microfoni di Premium Sport delle mosse future di mercato dell'Inter. In particolare Vecino ha confermato involontariamente come sia probabile un addio di Joao Mario nel prossimo mercato.



JOAO MARIO - Sul portoghese Vecino ha confermato: "Joao Mario? È fortissimo, ma saprà gestire il futuro insieme alla società Io posso solo dire che è un grande compagno e un grandissimo giocatore".



IL PSG UN'OPZIONE - Joao Mario non è contento e nei giorni scorsi ha confermato di voler giocare di più e sta pensando di lasciare l'Inter a gennaio. L'opzione più probabile per lui resta il Paris Saint Germain che già in estate aveva provato a trattarlo.