Jorge Jesus, tecnico dello Sporting Lisbona, dice la sua su Gabigol, attaccante dell'Inter seguito proprio dal club biancoverde: "Di lui si è parlato in merito a entrambi i club di Lisbona. Io posso solo parlare dei giocatori che ho a disposizione. Sono soddisfatto della rosa che lo Sporting ha saputo creare quest'anno, poi fino alla chiusura del mercato non so cosa potrà succedere. Forse è più facile perdere giocatori che prenderne di nuovi, visto che per mia sfortuna ci sono diversi giocatori dello Sporting che interessano ad altre squadre. I club aspettano sempre l'ultimo giorno per sferrare l'attacco. Non parlerò di Barbosa perché non è un nostro giocatore"