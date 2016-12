Tra campo e mercato, tra presente e futuro. L'Inter vuole rimontare in classifica, per poi tornare a sognare in grande sul mercato. Tronchetti Provera ha parlato di Messi, Joao Mario di Cristiano Ronaldo. Suning conferma di voler investire grosse somme per riportare in alto il club nerazzurro, ma vuole puntare anche sui giovani talenti italiani.



B...I - Per quanto riguarda il reparto offensivo, sul taccuino ci sono da tempo i nomi di Domenico Berardi e di Federico Bernardeschi, entrambi classe 1994. Per portare a Milano uno di questi due giocatori da Nazionale, l'Inter può pescare dal mazzo un paio di carte come contropartite tecniche.



DUE CARTE - Due attaccanti, oggi "protagonisti" per motivi diversi. Jovetic non è stato convocato da Pioli per la trasferta di domani proprio sul campo del Sassuolo, mentre Pinamonti ha segnato il gol del 2-0 con cui la Primavera nerazzurra ha vinto a Bologna. Ovviamente l'Inter, che si è già messa al lavoro per blindarlo con un nuovo contratto quando diventerà maggiorenne il prossimo 19 maggio, non ha alcuna intenzione di perdere Pinamonti a titolo definitivo, ma solo in prestito o con un diritto di riacquisto. A differenza di Jovetic, che ormai non rientra più nei piani della società. Un altro giovane di proprietà dei nerazzurri gradito al Sassuolo è il terzino sinistro Dimarco (classe 1997), questa stagione in prestito all'Empoli, dove è chiuso dall'ex viola Pasqual.