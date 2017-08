Ancora da decidere il futuro di Stevan Jovetic. Oggi l'attaccante dell'Inter si è incontrato col suo agente, Fali Ramadani, per valutare tutte le opzioni. Come riporta Sky Sport, il montenegrino ha detto no all'offerta del Newcastle perché vuole il ritorno al Siviglia, ma la trattativa tra andalusi e nerazzurri non si è ancora sbloccata.