Julio Cesar, portiere del Benfica, eroe nel 2010 con la maglia dell'Inter, quando fece il Triplete, parla a ESPN di José Mourinho: "Mourinho era più di un padre per me quando ero all'Inter. In soli due anni, Mourinho e il suo staff ci hanno fatto vincere tutto. L'Inter ha messo sotto contratto Mourinho per vincere la Champions League. In quel periodo, l'Inter veniva da una striscia vincente di scudetti, ma la Champions League era diversa. Il club non la vinceva da 42 anni (45, in realtà ndr). E in due anni Mourinho l'ha conquistata. Fu una vittoria eroica. Quell'Inter e Mourinho saranno nei cuori dei tifosi Inter per sempre".