Julio Cesar, portiere del Flamengo, uno degli eroi del Triplete all'Inter, parla dei suoi momenti in nerazzurro in un'intervista rilasciate al canale Youtube di Zico: "Mourinho? Il mio primo anno con lui fu meraviglioso, nel secondo, invece, ho avuto alcuni problemi. Capisco perché dice sempre di essere un cattivo perdente: è uno che non accetta mai la sconfitta, in alcun modo. La subiva realmente. E' un allenatore per il quale ho dovuto esprimermi sempre al massimo. Se non hai una grande forza psicologica quando sei un suo giocatore e non rendi al massimo, sei fuori. Nel secondo anno entravo in campo con meno fiducia nelle mie potenzialità. Mi sono detto che avrei dovuto affrontare questa situazione, e quando è successo sono partito: l'ho affrontato faccia a faccia".



"Quando abbiamo vinto il primo scudetto, lui non voleva festeggiare in Piazza Duomo, dove c'erano i nostri tifosi. E' molto vanitoso sotto questo aspetto: andò in albergo e si diresse verso la sua stanza. Io ero dietro di lui e gli dissi: 'Se adesso non vieni in Piazza Duomo non vincerai più nulla nella tua carriera'. Lui si alzò molto arrabbiato con me. Quando siamo arrivati lì, vedendo quella festa con tutta la gente felice, lo presi e gli dissi: 'Tu non volevi venire, questo è per te'".