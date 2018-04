Zibi Boniek, presidente della Federcalcio polacca, ex attaccante di Juventus e Roma, dice la sua su Inter-Juve a Radio Rai: "Sono in Italia da 35 anni e da sempre ci sono polemiche, il calcio è lo sport principale perché se ne può parlare per tutta la settimana. Poi ci sono ragioni e torti in base a dove ti porta il cuore. Var? Bisogna vedere perché è stata introdotta, per me su certe cose è utile. Poi se uno pensa che risolva altre cose... Io ho visto Inter-Juve e si può parlare di tutto; l'Inter ha fatto una partita straordinaria, ma alla fine ha commesso due errori, l'autorete e la marcatura sbagliata su Higuain. Nessuno ammette questo, si parla solo di arbitri. Chiaro che il fallo di Pjanic era da secondo giallo, ma io mi tiro fuori da queste polemiche. Con molta tenacia la Juve ha cercato il 2-2, e sono riusciti con due errori a chiudere il discorso scudetto; l'Inter, da un po' di tempo soffre maledettamente, è partita a razzo quando è arrivato Spalletti, ma da qualche tempo ha difficoltà a vincere le partite".