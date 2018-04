Paolo Casarin, ex arbitro ora opinionista in radio e in televisione, ha parlato ai microfoni di Radio Uno di quanto accaduto nel corso di Inter-Juventus: "Orsato non ha fatto la sua miglior partita. Ha sempre la mania di non fischiare. Ci sono partite dove bisogna guardare in faccia i giocatori per comprendere il momento psicologico. Vecino? Tutte le regole del mondo prevedono il rosso diretto, il gioco del calcio non accetta questo tipo di entrate. Se però Orsato, presa questa decisione, si fosse ricordato che stava arbitrando una gara difficile e tesa, doveva continuare con severità. E' un vizio italiano quello di trovarsi costretti a fischiare poco lasciando correre".