“Uomo di m…, Orsato uomo di m…”. Così i tifosi dell’Inter hanno preso di mira l’arbitro della sfida contro la Juventus di San Siro. Una direzione di gara disastrosa dell’arbitro di Schio. Pronti e via, dopo 5’ ammonisce Juan Cuadrado per un intervento in scivolata da dietro su Perisic. Il segnale è chiaro: vuole avere la partita in pugno sin da subito, onde evitare polemiche. Ma non riesce nel suo intento, anzi, perde il controllo del match soprattutto nella prima frazione di gioco. Al 18’ l’episodio che cambia la storia di Inter-Juventus. L’espulsione di Matias Vecino per un pestone rifilato a Mandzukic. Il pallone era già fuori dalla traiettoria di Mandzukic, Vecino interviene e inizialmente per Orsato è solo da giallo. Il Var lo richiama, Orsato guarda l’episodio al monitor con attenzione e non ha dubbi: espulsione per Vecino per l’eccessiva vigoria nel pestone. In un primo momento il rosso può sembrare eccessivo, ma il centrocampista dell’Inter poteva saltare il croato bianconero ed evitare di fargli male. Invece no: intervento duro, col piede sullo stinco di Mandzukic. Rosso diretto e Orsato perde il controllo del match per una decisione presa esclusivamente da lui, dopo aver rivisto l’episodio.



Il 21’ del primo tempo è un altro momento chiave di Inter-Juve. Ammonito Miralem Pjanic per proteste dopo un fallo di Higuain su Rafinha. Quel Pjanic che, già al 28’ del primo tempo, rischia il secondo giallo. I giocatori dell’Inter lo chiedono a gran voce, ma per Orsato non è da ammonizione l’entrata in ritardo su Rafinha in mezzo al campo. Insorge San Siro, si alzano i cori dei tifosi nerazzurri: "Ladri, ladri", si sente dalle tribune per il mancato secondo giallo a Pjanic per un intervento in ritardo su Rafinha, insieme a "Solo rubare, sapete solo rubare". Preso di mira anche lo stesso Orsato, con il coro: "Uomo di m..., Orsato uomo di m…”. Da questo momento in poi, l’arbitro non riesce più a gestire la gara fino al termine del primo tempo (almeno). Proprio al 45’, un altro episodio che fa scatenare l’ira dei tifosi dell’Inter: duro intervento di Barzagli su Icardi in scivolata vicino all’area di rigore della Juventus. Fallo imprudente del difensore bianconero, ma in questo caso non c’è la vigoria sproporzionata. Corretta l’ammonizione, ma crescono le proteste a San Siro per la direzione di Orsato.



Nella ripresa, l’incredibile mancata espulsione di Pjanic per un altro fallo su Rafinha. È il 13’ del secondo tempo quando il bosniaco entra in ritardo sul centrocampista dell’Inter e lo stende. Lo fa in due modi: col ginocchio sul petto e con le braccia sul volto dello stesso Rafinha. Un doppio fallo di Pjanic a metà campo e in ritardo su Rafinha. Orsato non estrae - incredibilmente - il secondo cartellino giallo e fa insorgere nuovamente San Siro. Protesta anche D’Ambrosio, che viene ammonito da Orsato per questo. Lascia stupefatti il mancato rosso a Pjanic: il bosniaco doveva già essere espulso nella prima frazione di gioco, incredibile che termini la partita in campo (prima di essere richiamato da Allegri, che al suo posto ha inserito Bentancur). Gestione davvero disastrosa del match, dall’inizio alla fine. Non è un caso che Orsato abbia chiuso la gara con 7 gialli e un’espulsione. Da un arbitro internazionale ci si aspettava tutt’altra prestazione stasera, soprattutto dopo la direzione di Rocchi in Juve-Napoli. Serata da dimenticare, Pjanic era da espellere addirittura due volte. E persino Allegri - col cambio - aveva avvertito il grande rischio.