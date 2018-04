Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, parla a Inter Tv: "Davanti a 80mila persone a San Siro la tensione deve andare via: rimane lo spettacolo, la coreografia, la voglia di fare felice un popolo. Anche l'anno scorso penso sia successo così, e mi auguro che possa ripetersi quest'anno. Sarà una partita decisiva per la Champions, bisognerà guardare a noi stessi e fare quello che si è sempre fatto. Il derby d'Italia avrà una cornice incredibile, anche io sarò presente; dobbiamo aiutare tutti i ragazzi perché l'obiettivo è troppo importante per non raggiungerlo":



SU ICARDI - "Sta facendo benissimo da 4-5 anni nonostante l'età, trascinando l'Inter dove le compete".