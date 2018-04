Emergono nuovi particolari sull'espulsione di Matias Vecino in Inter-Juventus. Come riporta Sky Sport, non è stato Valeri a richiamare l'arbitro Orsato, bensì lo stesso Orsato a rivolgersi al VAR. Decisiva sarebbe stata la ferita riportata da Mandzukic nello scontro: vedendo il sangue, al direttore di gara è venuto il dubbio di aver sbagliato il colore del cartellino, ed è a quel punto che ha chiesto al collega in cabina di descrivere l'accaduto. Valeri lo ha fatto, e Orsato ha voluto guardare con i propri occhi: a quel punto il fischietto veneto non ha avuto esitazioni.