Il giallo iniziale, poi il VAR, dunque il rosso. L'episodio che ha visto Orsato prima ammonire e dunque espellere Matias Vecino dopo l'intervento su Mandzukic apre molti interrogativi sulla dinamica che ha condotto il fischietto della sezione di Schio a consultare la tecnologia e, dunque, a tornare sui suoi passi. Se in un primo momento sembrava che il direttore di gara fosse stato chiamato da Valeri, ieri sera addetto al VAR, la ricostruzione di Sky Sport propone uno scenario differente. Secondo il canale satellitare, Orsato avrebbe in prima persona il sussidio della tecnologia, dopo aver constatato l'entità della ferita occorsa a Mandzukic. Dopo essersi fatto raccontare in cuffia l'accaduto da Valeri, Orsato ha dunque voluto rivedere egli stesso il contrasto, avvalendosi della 'On field review'. Come sottolinea Sky, questa dinamica è contemplata nel Protocollo VAR, che prevede la revisione in caso di dubbio, da parte dell'arbitro, di non aver identificato un fallo da rosso, oppure in caso di chiamata esplicita da parte di chi siede davanti ai monitor.