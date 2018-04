Inter-Juventus scatena sempre polemiche e la gara di questa sera non si sottrae alla tradizione. I tantissimi tifosi nerazzurri presenti a San Siro hanno fatto sentire da subito la loro voce, con cori di sfottò a Gigi Buffon ("insensibile, insensibile") fin dal pre-partita. Le proteste interiste si sono scatenate poi al 18esimo, quando Orsato - dopo aver ammonito Vecino per un fallo su Mandzukic - viene richiamato dal Var e, dopo aver rivisto l'azione, cambia la sua decisione, espellendo il centrocampista uruguaiano.



I CORI - Col passare dei minuti, i cori di protesta si alzano: "Ladri, ladri", si sente dalle tribune per il mancato secondo giallo a Pjanic per un intervento in ritardo su Rafinha, insieme a "Solo rubare, sapete solo rubare". Preso di mira anche lo stesso Orsato, con il coro: "Uomo di m..., Orsato uomo di m...".