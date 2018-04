Rivali, sempre e comunque. Inter e Juventus si preparano ad affrontarsi in campo, domani sera a San Siro, per una gara fondamentale in questo finale di stagione, che dirà molto delle speranze Champions dei nerazzurri e di quelle scudetto dei bianconeri. Dal prossimo giugno, poi, il duello si sposterà sul mercato, come già successo tante volte negli ultimi anni (da Dybala a Gabigol e Schick).



TUTTI SU PELLEGRINI - Lorenzo Pellegrini sarà un altro oggetto del contendere. Il centrocampista della Roma, rientrato nella Capitale un anno fa dal Sassuolo, ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro a salire ed è stato individuato da tempo da Beppe Marotta e Fabio Paratici come il rinforzo ideale per ringiovanire la mediana bianconera la prossima estate. Pellegrini, come riporta La Gazzetta dello Sport, piace però molto anche a Luciano Spalletti e l'Inter sta seguendo la situazione del classe '96, che insieme a Cristante e Barella (altri due giocatori contesi sul mercato) è una delle giovani speranze del calcio italiano.