Francesco Toldo, ex portiere dell'Inter e ora con Inter Forever, parla della sfida contro la Juventus a Tuttosport: "Questa è una finale, per entrambe le squadre. Higuain o Icardi? Io sto tutta la vita con Icardi. Per la qualità, per la tecnica, per l’aspetto, per l’anagrafe, Higuain è un grande campione, ma io scelgo Icardi".



SU SUNING - "Questa è la nuova Inter e vedrete che saprà riproporsi a livello mondiale. Certo, con un padrone cinese molte cose sono cambiate, tuttavia hanno capito una cosa fondamentale: l’importanza di mantenere le origini e le tradizioni, che sono state dettate dalle varie, nobili famiglie che in passato sono state proprietarie del club. Suning è leader mondiale, nei suoi campi, e vuole che anche l’Inter diventi un leader mondiale, nel calcio".