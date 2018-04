Daniele Tombolini, ex arbitro, parla a RMC Sport dell'arbitraggio di Orsato in Inter-Juve: "Un grande arbitro può anche sbagliare una partita, come è successo. Ha arbitrato male, ha diretto con un po' di sufficienza, spesso capita che un grande arbitro si senta più grande della gara stessa. Le uniche chiamate corrette sono state quelle in cui è subentrato il Var, che non ha potuto correggere le altre decisioni. L'espulsione di Vecino è razionale e giusta. Secondo giallo a Pjanic? Un'altra valutazione sbagliata di Orsato, che tollera un po' troppo il gioco duro. Il protocollo del Var è sbagliato e inadeguato, vedrete che presto verrà allargato anche in queste occasioni da doppio giallo".