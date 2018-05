Cristian Zaccardo, difensore ex Parma e Milan, dice la sua a Tuttojuve.com su Inter-Juve: "Colpa dell'arbitro? Da calciatore un alibi del genere non lo accetto. Siamo professionisti e scendiamo in campo sempre per vincere. Non è per quello che perdi le partite, perchè la tua mentalità ti impone di vincere. Ci dobbiamo ricordare che giochi contro un avversario ed esiste la possibilità di perdere. Bisogna saperle accettare le sconfitte".