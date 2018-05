Sono trascorsi tre giorni ma non si placano ancora le polemiche sull'arbitraggio di Orsato in Inter-Juventus. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il derby d'Italia sia sempre ricettacolo di diatribe.



“Inter-Juventus è un pozzo senza fine, pensi di aver tirato su tutti i veleni e invece ricaschi giù e finisci per affogare. I fischi, o i mancati fischi del signor Orsato, Vecino espulso al minuto 18 e Pjanic « perdonato» al giro di lancetta numero 57, i meno uno che diventano più o meno 4, continuano a scatenare polemiche feroci. Ed è il fronte del «fuori» ad alzare i toni più duri rispetto a quello del «dentro». Perché se l’amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello parla di «cose inaccettabili» e di «Inter arrabbiatissima», un’accusa e un dato di fatto, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris sorprende tutti con un affondo al vetriolo via facebook attaccando con un solo apparentemente generico «loro» - pronunciato senza nome e cognome, ma di identità facilmente intuibile - i colpevoli di «furti di calcio e di Stato» perché si sentono «forti e potenti rubando». Un attacco che ha preso in contropiede tutti, prendendosi tutta la scena della piazza di Napoli, dove invece la società e la squadra hanno scelto il basso profilo”.