Juventus e Inter scendono in campo a San Siro domani sera alle 20.45 e in un match chiave per la lotta scudetto. Per chi non sarà allo stadio il match sarà visibile per gli abbonati Sky sui canali Sky Calcio 1 e Sky Sport 1 e per gli abbonati Mediaset Premium sui canali Premium Sport e Premium Sport HD. Il match sarà inoltre visibile in streaming sui servizi per abbonati Sky Go e Premium Play.