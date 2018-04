Inter-Juventus , match valido per la 35esima giornata di Serie A, è diretto dall’arbitro Daniele Orsato . Il fischietto della sezione di Schio è coadiuvato dagli assistenti Di Fiore e Manganelli e dal quarto uomo Tagliavento. Al VAR Valeri e Giallatini . Di seguito tutti gli episodi da moviola di Inter-Juve , analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



13' s.t. - Intervento scomposto di Pjanic su Rafinha, il bosniaco entra in ritardo su Rafinha e lo stende. Il fallo di Pjanic era da secondo giallo e dunque espulsione. Sbaglia Orsato a valutare l'intervento, il Var non lo richiama. Nel frangente ammonito D'Ambrosio per proteste verso la decisione dell'arbitro.



11' s.t. - Alex Sandro mette giù Cancelo a centrocampo. Orsato fischia il fallo, ma non ammonisce. Decisione giusta, si trattava di una spallata.



7' s.t. - Skriniar si allunga il pallone, Mandzukic interviene in modo falloso sul difensore dell'Inter senza alcuna possibilità di intercettare la sfera. Per Orsato l'intervento dell'attaccante bianconero è da ammonizione. Decisione severa.



1' s.t. - Skriniar interviene su Matuidi in area di rigore per prendere il pallone, ma sbilancia il centrocampista bianconero con la coscia. Matuidi barcolla ma non cade, Orsato lascia proseguire. Intervento comunque al limite del difensore nerazzurro.



50' - Stop col petto di Mandzukic in area di rigore, Higuain prima e Skriniar poi non toccano il pallone che giunge a Matuidi, il quale col destro trova la rete del 2-0. Interviene però il Var ad annullare il gol per posizione di fuorigioco del francese sul tocco di Mandzukic. Corretta la decisione, ma Orsato e i suoi assistenti avevano valutato male l'azione.



45' - Duro intervento di Barzagli su Icardi in scivolata. Fallo imprudente del difensore della Juventus, Orsato lo ammonisce. Corretta la decisione dell'arbitro in questo frangente, non c'erano gli estremi per l'espulsione.



39' - Altro contatto dubbio, questa volta è il braccio di Cuadrado a ostacolare Perisic. Orsato lascia proseguire l'azione.



35' - Contatto dubbio tra Alex Sandro e Cancelo vicino all'area di rigore della Juventus (posizione defilata): Orsato lascia proseguire, ma poteva starci il fallo in favore dell'Inter per la sbracciata del brasiliano su Cancelo.



28' - Intervento in ritardo di Pjanic su Rafinha in mezzo al campo, i giocatori dell'Inter chiedono la seconda ammonizione per il bosniaco, ma Orsato non è della stessa opinione. Ha rischiato in questo frangente il bosniaco: poteva starci il secondo giallo.



21' - Ammonito Pjanic per proteste dopo un fallo di Higuain su Rafinha.



18' - Espulso Vecino. Il centrocampista rifila un pestone a Mandzukic. Orsato inizialmente fischia il fallo con ammonizione. Poi, con l’aiuto della VAR, opta per l’eccessiva vigoria ed estrae il rosso diretto al centrocampista dell'Inter. Una decisione che fa discutere perché il pestone è evidente, ma Vecino non sembra affondare il tackle. Orsato si dimostra sicuramente severo in questo frangente: il rosso sembra eccessivo.



14' - Il gol di Douglas Costa è regolare, nonostante l’arbitro abbia bisogno di un silent check per valutarlo. Sul cross di Cuadrado, infatti, non c’è la deviazione di Matuidi che metterebbe in fuorigioco l’esterno brasiliano.



5' - Cuadrado ferma una ripartenza di Perisic a metà campo con un intervento da dietro in scivolata: ammonito il giocatore della Juventus. Corretta la decisione di Orsato.