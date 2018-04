Dopo l'anticipo delle 18 tra Roma e Chievo, la 35esima giornata di Serie A prosegue alle 20.45, col big match di San Siro tra Inter e Juventus. Una sfida diventata fondamentale per i bianconeri nella corsa scudetto, dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Napoli, ma importante anche per i nerazzurri in ottica Champions League.



LE STATISTICHE - L'Inter ha sconfitto la Juventus solo una volta negli ultimi dieci precedenti in Serie A: cinque vittorie bianconere e quattro pareggi nel parziale. La Juve, però, ha perso nelle ultime due trasferte in ordine di tempo a San Siro contro l'Inter: 3-0 in Coppa Italia, 2-1 in campionato. I nerazzurri non hanno trovato il gol in cinque delle ultime sette sfide contro i bianconeri, considerando tutte le competizioni: nelle altre due partite hanno vinto. L'Inter non perde in casa in campionato da dicembre, contro l'Udinese: da allora quattro pareggi e quattro vittorie, arrivate tutte nelle ultime cinque partite interne.