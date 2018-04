Yann Karamoh, esterno offensivo dell'Inter, parla a Onze Mondial della sua stagione in nerazzurro: "E' stata dura non giocare, ma dirigenti e tecnico mi hanno parlato e mi hanno chiesto di avere pazienza. Ero entrato in una spirale strana a dirsi. Dopo il mercato e la firma coi nerazzurri, ero arrivato ad un punto dove avevo bisogno di dedicarmi più a me stesso, per ritrovarmi e passare più tempo con la mia famiglia".