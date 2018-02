La sensazione è di aver fatto un ottimo affare. Perché non può essere un caso: nel periodo nero dell'Inter, sul mercato come a livello di risultati, Yann Karamoh si è scoperto risorsa preziosa per qualità ma anche spensieratezza. Il gol al Bologna sì, ma anche il buon ingresso in campo col Benevento che ha portato a sbrogliare una partita follemente complicata. Sì, quel ragazzino classe '98 ci sa fare e ha numeri; in più sta diventando simbolo di una nuova linea guida per la dirigenza dell'Inter, con Ausilio e Sabatini capaci di scovare un talento vero a un prezzo più che conveniente. Tra tanti errori innegabili e tante difficoltà nell'ultimo mercato, un lampo di luce.



CIFRE E DETTAGLI - Karamoh è costato all'Inter solo 5,5 milioni di euro più bonus, cifra che oggi valgono giocatori di alto livello della Primavera ancora non affermati in Serie A, come magari Pinamonti per fare un esempio dello stesso settore giovanile nerazzurro. Eppure, su Yann avevano messo gli occhi anche altri club inglesi e francesi; Karamoh ha voluto fortemente l'Inter, ma prenderlo a questo prezzo scontato dal Caen è stato possibile perché ci si è mossi con largo anticipo grazie al contratto a scadenza nel prossimo giugno. Invece di prenotarlo a parametro zero, l'Inter ha evitato brutte sorprese e preso subito Karamoh a una cifra relativamente bassa per un talento che sta dimostrando di avere ottime potenzialità.



LA LINEA GUIDA - Una modalità di mercato che verrà nuovamente adoperata dall'Inter. Ovvero, andare a caccia di occasioni col contratto a scadenza un anno dopo e dunque a rischio parametro zero così da poterli trattare al ribasso. Un nome ad esempio può essere quello di Adrien Rabiot del PSG per la prossima estate, a scadenza nel 2019 ma ambitissimo sul mercato; l'idea però porta a operazioni simili anche per giocatori più affermati come per nuovi talenti, Karamoh segna una strada e l'Inter se lo gode. Aspettando altre occasioni...