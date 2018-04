Yann Karamoh, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV durante un evento organizzato dal gruppo Suning. Ecco le sue dichiarazioni: "Chievo? Sarà una partita difficile, anche se affronteremo una squadra non troppo forte. Sarà importante vincere e continuare così. Questa è la cosa più importante: per noi, per la squadra e per l'Inter in generale".