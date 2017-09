Luciano Spalletti e il suo staff sono rimasti impressionati dalla prestazione di Yann Karamoh. Secondo il Corriere dello Sport, in casa Inter si ha la sensazione di aver trovato un tesoro per il futuro. in tal caso il ds Ausilio e il suo vice Baccin, che lo hanno preso in prestito biennale con riscatto obbligatorio a 5,5 milioni, avrebbero fatto un vero e proprio affare di mercato.