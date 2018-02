La linea verde (Rafinha-Karamoh) rianima l'Inter e toglie a Spalletti le castagne dal fuoco. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che elogia la prestazione dei due calciatori che al termine del match contro il Bologna sono risultati essere i migliori in campo.



“I tifosi interisti possono pensare al futuro con più ottimismo grazie ai lampi di Karamoh e Rafinha, benzina verde per una formazione che sembrava avere il serbatoio vuoto. Il francese ha segnato il suo primo gol in Italia e soprattutto ha mostrato un campionario di scatti e accelerazioni che tanto servivano alla causa. Ha fatto la differenza sia da seconda punta sia da esterno destro e ha spiegato perché Ausilio e Baccin la scorsa estate abbiano cercato in tutti i modi di portarlo a Milano. Il brasiliano, utilizzato nell’ultima mezzora al posto del fischiatissimo Brozovic, ha invece provocato l’espulsione di Mbaye e ha sempre azzeccato la giocata confermando che se non hai classe non arrivi a giocare nel Barcellona. Con loro l’Inter ha cambiato volto: è sembrata più imprevedibile, più pronta e più rapida in fase offensiva. La sensazione è che Spalletti li riproporrà spesso”.