L'Inter è al lavoro per la cessione di Joao Mario, il numero 10 portoghese che non riesce a lasciare il centro. Come riporta FcInterNews, l'agente dell'ex Sporting Lisbona, Kia Joorabchian, è irritato per la gestione che la società nerazzurra ha avuto del campione d'Europa col Portogallo del 2016.