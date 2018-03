L'Inter continua a monitorare la situazione di Bernard, esterno offensivo brasiliano dello Shakhtar Donetsk in scadenza di contratto a giugno. Stando a UOL Esporte, ci sarebbe Kia Joorabchian dietro la trattativa per portare l'ex Atletico Mineiro a Milano. Al momento il club nerazzurro considera troppo elevate le cifre per l'ingaggio le commissioni, ma non è escluso che nelle prossime settimane il super agente possa convincere Ausilio a presentare un'offerta.