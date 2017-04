Geoffrey Kondogbia con Marco Verratti all'Inter. Può essere una soluzione il prossimo anno, con la società nerazzurra che non vuole vendere il francese e punta, con forza, il centrocampista del Paris Saint-Germain. Queste le parole del numero 7 nerazzurro a riguardo: "Non si potrebbe di certo rifiutare uno dei più forti centrocampisti al mondo".



Due parole, poi, sul futuro: "All’Inter sto bene, la mia famiglia lo stesso e non vedo perché dovrei andarmene. Magari i tifosi si aspettavano da me qualcosa in più, visto il prezzo pagato per avermi, ma considero il mio bilancio in linea con quello della squadra. Sta a me ora dimostrare le mie qualità. "