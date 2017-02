Geoffrey Kondogbia, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Inter Channel dopo la sconfitta con la Lazio: "Siamo un po' delusi perché volevamo vincere, abbiamo fatto di tutto per almeno pareggiare. Non abbiamo mollato fino alla fine, per questo siamo soddisfatti dell'atteggiamento avuto. Peccato per il risultato. Il mio rendimento? Ho lavorato tanto in questo anno e mezzo, mi sento meglio, devo sicuramente migliorare ancora. Lavoro per questo".



Due parole poi sulla prossima sfida con la Juve: "E' una partita di 90 minuti, non si sa mai. Abbiamo visto che nelle ultime partite stiamo abbastanza, bene per questo andiamo a Torino a testa alta e proveremo a fare risultato. Proveremo a sbagliare meno, perché in queste partite gli errori si pagano. Nel calcio non si sa mai, dobbiamo guardare a una partita alla volta".