L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione su Roberto Gagliardini e Geoffrey Kondogbia, spiegando come Suning voglia ripartire proprio da loro due.



"La fiducia è stata incassata: non è un bene materiale, ma si percepisce. Eccome. Roberto Gagliardini e Geoffrey Kondogbia si sono sentiti sostenuti, coccolati e protetti anche in questa settimana. Un momento non casuale, ma delicato. Dopo la sconfitta della Roma qualcuno in casa Inter avrebbe potuto mettere anche loro due nel frullatore. Invece la famiglia Zhang, appoggiata in questo dalle valutazioni dell’area sportiva, ha ribadito che il centrocampo del futuro prossimo nerazzurro ripartirà dall’italiano e dal francese. Certo, magari con qualche gol visto che in due hanno segnato una sola volta con la maglia dell’Inter. Ed è stato Kondogbia, nello scorso campionato a Torino contro i granata, a timbrare".