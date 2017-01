L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia le buoni qualità di Andrea Gagliardini (bravissimo nell'azzerrare totalmente ogni periodo di adattamento e prendersi immediatamente l'Inter) e Geoffrey Kondogbia, che mostra segnali incoraggianti.



"L’azzurro è entrato nel mondo Inter con naturalezza disarmante e personalità da grande giocatore. Proprio Gagliardini, in particolare, costituisce con Kondogbia una «diga» di qualità e fisico, coppia potenzialmente di livello internazionale: difficile trovare in giro per la Serie A uno «schermo» più completo di questo. E l’impressione è che spesso Brozovic finirà per agire da trequartista, a ridosso di Icardi, in concorrenza con Joao Mario e Banega".