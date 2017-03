L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla della sfida di domenica prossima al Meazza tra Inter e Atalanta e spiega come Pioli sembri intenzionato a schierare la coppia Gagliardini-Kondogbia in mezzo al campo.



"In mezzo al campo Gasperini riavrà Kessie e difficilmente Pioli rinuncerà alla coppia Gagliardini-Kondogbia. Il grande ex appare intoccabile, mentre il francese sembra avere scavalcato Brozovic a prescindere dall’infortunio del croato. Le condizioni del dito del piede di Marcelo verranno valutate oggi, alla ripresa. Dopo aver saltato Cagliari dovrebbe tornare a disposizione. Il suo dinamismo e le sue capacità di inserimento farebbero comodo, ma non è da escludere che Pioli aspetti che sia di nuovo al 100%. Anche perché il ballottaggio sarebbe con Banega e Joao Mario sulla trequarti. Davanti intoccabili Icardi e Perisic, ma anche Candreva sta soddisfacendo Pioli per il sacrificio tattico (che servirà anche domenica contro Spinazzola) cui è costretto quando, giocando a tre dietro, deve farsi tutta la fascia. In alternativa è pronto Eder, che proprio all’andata segnò il primo gol stagionale con una gran punizione".