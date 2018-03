L'agente di Danilo D'Ambrosio, Vincenzo Pisacane, ha parlato ai microfoni di Fc Inter 1908 del futuro del terzino dell'Inter: "Ha un contratto, ma è legato all’ambiente, alla società e ai tifosi, per cui sicuramente il suo desiderio è quello di rimanere in nerazzurro, anche se nel calcio non si sa mai. Napoli? Che le squadre possano essere interessate è un conto, ma che si concretizzi il trasferimento ne è un altro. Anche io posso essere interessato a Belen, ma se le vado a parlare probabilmente mi dirà di no (sorride ndr)".