Una trattativa importante che finalmente sta entrando nel vivo e che potrebbe sbloccare il calciomercato in entrataQuesta mattina vi abbiamo raccontato come il duo composto daerabbiano nei giorni scorsi incontrato il padre e agente ditrovando un sostanziale accordo per il suo arrivo in nerazzurro (). Il centrocampista delè fermo da tempo e sta cercando una sistemazione, anche in prestito per la seconda parte della stagione.Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo,, l'ex centrocampista di Lecce e Fiorentina e padre del centrocampista classe '93,composto dall'ad, dal general manager, e dal direttore tecnicoper presentare l'offerta dell'Inter.Il club blaugrana ha aperto da tempo al prestito del giocatore e Mazinho oggi ha presentato ai dirigentiOra la palla passa alla società con il tecnico Ernesto Valverde che ancora una volta ha escluso Rafinha dai convocati per la gara contro il Celta Vigo insieme agli altri uomini mercato