A metà stagione l'Inter inciampa. Non è una novità ma un evento che si ripete nel tempo e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia questo aspetto.



“L’allarme è arrivato forte anche a Nanchino. Ormai non ci sono più dubbi: il crollo interista dell’anno scorso non è stato un episodio casuale. Rosa confermata in larga parte, ed ecco che gli stessi problemi di allora riemergono oggi: carenze tecniche in alcuni casi imbarazzanti e personalità non adeguata ad affrontare la bagarre della corsa Champions. Fra i «reduci» stanno via via evaporando uomini teoricamente chiave come Perisic, Candreva, Gagliardini ed Eder, bocciato e ceduto Joao Mario, discontinuo come sempre Brozovic, ai margini Nagatomo, insicuro Santon. I pochi innesti estivi, Skriniar a parte, o non sono mai decollati (Dalbert) o hanno smesso presto di brillare confermandosi al massimo dei discreti gregari, vedi Borja Valero e Vecino: lo spagnolo ormai dura poco su certi ritmi, l’uruguaiano sembra non avere più margini di miglioramento. E meno male che Cancelo si sta invece dimostrando un giocatore importante, nonostante ieri sia stato inspiegabilmente «depotenziato» dalla scelta tattica di Spalletti”.