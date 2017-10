Nonostante la frenata a mezzo stampa del direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, arrivano importanti novità direttamente da Londra sulla trattativa che riguarda il trequartista tedesco Mesut Ozil. Un'affare destinato a decollare nei prossimi mesi.



LE PAROLE DI AUSILIO - A domanda diretta sulla possibilità di arrivare ad Ozil Ausilio aveva negato confermando che: "Giocatori di questo livello a gennaio non si muovono". La situazione contrattuale del tedesco, in scadenza a fine stagione, apre peró a scenari differenti.



É IN VENDITA - Sì perché secondo quanto riportato dal Daily Mirror i mancati rinnovi di contratto di Ozil hanno convinto l'Arsenal a provare a venderlo a gennaio e a sedersi attorno ad un tavolo per trattare proprio con l'Inter una cessione a gennaio per provare a non perderlo a parametro zero. "Giocatori così non si muovono a gennaio", Ausilio dixit, ma per Ozil sì é aperto uno spiraglio.