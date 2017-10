Sarà Vecino il Radja Nainggolan di Luciano Spalletti in nerazzurro? Questa è l'eventualità promossa dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico toscano si metterà al lavoro per impostarlo nel ruolo di trequartita.



"Vecino è l’elemento della rosa di Spalletti che più si avvicina come caratteristiche a Radja Nainggolan. Quel tipo di giocatore, con forza fisica e qualità sufficiente (Opta lo registra al quarto posto tra i centrocampisti della A per palloni giocati, 570). In più, una buona corsa per entrare tra le linee avversarie cercando lo spazio più utile. Il lavoro dello staff tecnico si concentrerà su di lui nei prossimi mesi per provare a plasmarlo in quell’ottica. E magari, terminato il percorso, lo si vedrà agire da piazzole più avanzate rispetto ad adesso che si muove davanti alla difesa nel 4-2-3-1. Poi, destinazione Torella del Sannio".