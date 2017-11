Spalletti ha trovato l'equazione giusta per l'equilibrio della sua Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il fulcro della squadra nerazzurra sia oggi composto da Gagliardini e Vecino.



“Tutto ruota attorno alla diga di centrocampo Vecino-Gagliardini. Insomma, Spalletti non ha fatto altro che promuovere titolari l’uruguaiano e l’azzurro, avanzando il raggio d’azione di Borja Valero e relegando momentaneamente Joao Mario e Brozovic al ruolo di prime alternative a ridosso di Icardi. Ecco l’undici titolarissimo del momento: Handanovic fra i pali; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda e Nagatomo dietro; Vecino e Gagliardini in mezzo; Candreva, Borja Valero e Perisic a ridosso di Icardi. Nove uomini dai 180 centimetri in su; 6 addirittura sopra i 185 centimetri, cinque dei quali fra difesa e diga di centrocampo. I piccoletti sono Nagatomo (170 centimetri) e Borja Valero (175). I «granatieri»? Handanovic (193), Skriniar (188), Miranda (186), Vecino (187), Gagliardini (188) e Perisic (186). Chiudono la lista D’Ambrosio (180), Candreva (180) e Icardi (181). Un «muro» invalicabile sui corner o sulle punizioni laterali: zero gol subiti da situazioni simili, e Perisic è per esempio uno dei «difensori» più efficaci nel gioco aereo. Solo Roma e Milan come i nerazzurri. Va però evidenziata una piccola macchia rossonera: nel derby, il fallo da rigore di Rodriguez su D’Ambrosio nasce infatti da calcio d’angolo”.