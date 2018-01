Evaristo Beccalossi, ex numero 10 dell'Inter, parla, negli studi di Sportitalia, del mercato nerazzurro e di Walter Mazzarri, neo tecnico del Torino: "L'Inter non spenderà a gennaio, dunque non prenderà nessuno se non in prestito. Ho sentito parlare Steven Zhang alla festa di Natale nerazzurra e mi ha impressionato per progettualità, ma è una visione diversa da quella del passato. Non si cercano figurine, ma si agisce in modo diverso. Mazzarri? Il tecnico toscano adesso ha una grande opportunità per rilanciarsi. A Milano sulla panchina dell'Inter ha avuto non poche difficoltà, deludendo senz'altro le aspettative"