Evaristo Beccalossi, ex numero 10 dell'Inter, parla a InterTv del momento che stanno attraversando i nerazzurri: "C'è da ritrovare lo spirito giusto con la partecipazione di tutti: solo così si raggiunge l'obiettivo. Juve e Napoli sono fuori competizione, ma si sapeva che per la Champions sarebbe stata una lotta con Lazio, Roma e Milan, anche se il Milan ora è in ritardo. I giovani? Karamoh è molto bravo, grande rapidità: è il futuro. Rafinha si vede che è un gran giocatore, ma bisogna portarlo in condizione dopo il lungo infortunio".