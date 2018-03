Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, intervenuto a Radio Deejay, parla in vista del derby col Milan: "Candreva trequartista? Ha giocato in quel ruolo un quarto d'ora sul 2-0 contro il Benevento e ha fatto bene, ma non farei esperimenti nel derby. Può farlo quel ruolo, ma lo terrei al suo poso inizialmente. E' Spalletti che lo vede meglio, vediamo cosa deciderà lui. Pronostico? Razionalmente, con questo Milan, non dovrebbe esserci partita, ma è sempre il derby. Il Milan è compatto, difende bene e riparte alla grande. L'Inter è insicura e titubante, ma il derby è una partita unica".